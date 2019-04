Fire bønder frå Eid fekk sølvtina

Nyhende

Her er lista over mottakarane:

Hilde Aurvoll og Jørgen Langeland, Nordfjordeid

Helge M. Navelsaker, Nordfjordeid

Anna Kristine Hellevang og Arve Halsteinslid, (+ Aurora Hellevang Halsteinslid på 1 år)

Åse Langeland Leivdal og Arnt Henning Leivdal

Ikkje ein einaste glepp

Kvar dag måler TINE kvaliteten på mjølka frå norske mjølkeprodusentar. Den beste mjølka vert kategorisert som «elitemjølk». Mjølka blir blant anna analysert for celletal som fortel om jurhelsa, bakterienivå som fortel om hygienisk standard og frie feittsyrer som fortel om smaken på mjølka. Mjølka må sjølvsagt vera fri for medisinrestar og dette vert kontrollert ved kvar einaste mjølkehenting.

Bønder som klarer å levere elitemjølk kvar einaste dag i 15 år, blir heidra med Sølvtina.



Kvalitet og grundighet

TINEs styreleiar Trond Reierstad og konsernsjef Gunnar Hovland stod for utdelinga på Lillestrøm tysdag kveld 9. april. Elitemjølk er den høgaste kvalitetsmerkinga norske mjølkebønder kan få for mjølka, og nesten 5 500 dagar med god fjøsdrift må til for å kunne motta den eksklusive tina i sølv.



Styreleiar Trond Reierstad er stolt over kor dyktige og grundige mottakarane av Sølvtina er. Bak prestasjonane ligg yrkesstolthet, gode hygienerutinar og grundig planlegging og oppfølging av alle delar av gardsdrifta, med stor vekt på å ta vare på dyra på beste måte.

– Høg kvalitet er det beste konkurransefortrinnet norsk mjølkeproduksjon har i konkurransen med utanlandske aktørar. I løpet av dei siste åra har andelen elitemjølk auka jamnt. Det betyr at norske forbrukarar får mjølk i verdensklasse, seier Trond Reierstad.

Fakta

Sølvtina: Ei prestisjefull belønning

Sølvtina er laga i ekte sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg.

Mottakarane av Sølvtina har levert elitemjølk 15 år på rad utan ein einaste feil. Dei står for svært god drift, kvalitet i alle ledd i produksjonen og god dyrevelferd.

Målet med heidersprisen er å påskjønne dyktige mjølkeprodusentar og auke interessen for godt fjøsstell, god gardsdrift og levering av mjølk med særs god kvalitet.

Sølvtina vart overrekt av konsernsjef Gunnar Hovland og styreleiar Trond Reierstad i TINE ved ein høgtideleg festmiddag 9. april.

Sølvtina har vorte delt ut kvart år sidan 1994.

Elitemjølk: Norsk mjølk i toppklasse

Elitemjølk er den høgaste kvalitetsmerkinga norske mjølkebønder kan få. Mjølka vert målt etter ulike kriterie som mellom anna nivå av celletal, bakterienivå og frie feittsyrer. Mjølka må vera fri for medisinrestar og dette vert kontrollert ved kvar mjølkehenting.

For å sikre god mjølk i butikken testar TINE kvaliteten på mjølka åtte gonger gjennom heile verdikjeden frå fjøset og fram til butikk.

Bonden mottar ekstra tillegg i prisen for mjølka dersom den tilfredsstiller krava til elitemjølk.

95,5 prosent av all mjølk som vart levert i 2018 vart klassifisert som elitemjølk

Mjølketal for 2018