Bilføraren hadde amfetamin i blodet

Nyhende

Det melder NRK Sogn og Fjordane og viser til ei rettsavgjerd frå Sogn og Fjordane tingrett, der retten har bestemt at mannen i 50-åra ikkje får tilbake førarkortet.

–I rettsdokumenta blir det vist til at føraren var påverka av amfetamin og det roande stoffet klonazepam då ulukka skjedde.

Mannen er sikta for aktlaust drap etter at to kvinner omkom, då dei vart påkøyrde på gangvegen i Kjølsdalen i romjula i fjor. Siktinga blei for ei tid tilbake utvida til å også gjelde køyring i ruspåverka tilstand.