8. plass av 742 klasser

Kjølsdalen montessoriskule har samla inn 41,77 kg batteri per elev

Nyhende

Batterijakten for skuleåret 2018/2019 er avslutta. Elevane ved Kjølsdalen montessoriskule samla inn 41,77 kg batteri per elev. Det gav dei ein nasjonal 8. plass i denne konkurransen, der totalt 742 klasser på skular over heile landet deltok.