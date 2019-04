Nytt band klar

Nyhende

Måndag vart the britiske rockebandet The Vaccines klar for Malakoff. Rockebandet har hittar som All My Friends Are Falling In Love, If You Wanna, Post Break-Up Sex og I Always Knew. Dei mest spelte på Spotify er If You Wanna med over 53 millionar streams og Post Break-Up Sex med over 28 millionar streams.

Søndag vart det også klart at Svelekameratane kjem tilbake til Malakoff i sommar.

I tillegg er det klart at Bastille, Weezer, Sigrid, Madrugada, Bigbang, Highasakite, Ruben, Danko Jones, Slaves, Myrkur, the Dogs, Fay Wildhagen, Girl in red, Blomst, Djerv, Brenn, Attan, Combos og Kriminell Kunst kjem til Malakoff 19.