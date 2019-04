Trafikkulykke på Skredestranda

Nyhende

– Det er ein bil, med ein person i bilen, som har kome utfor asfaltkanten og sneia borti ein stor stein. Etter samanstøyten med steinen har bilen blitt rulla rundt på taket og hamna i autovernet i motsett køyrbane, seier innsatsleiar Lasse Trosdahl.

Ifølgje innsatsleiar Trosdahl, vart føraren av bilen køyrt til Førde sentralsjukehus for undersøking.

– Førar verkar uskadd, men det er såpass stor energi involvert at vi må få han undersøkt, seier Trosdahl som legg til at føraren har fått førarkortet førebels inndrege, og at det rutinemessig har blir tatt blodprøve av føraren.

E39 var stengt ein liten time, og det samla seg store køar i begge retningar. Vegne er no opna for ordinær trafikk.