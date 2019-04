Større skogryddingsprosjekt i gang i Nordfjord

Nyhende

Byggjeleiar i Statens vegvesen, Vidar Solheim, opplyser at det er Presis Vegdrift som er entreprenør og Vinsrygg Maskin AS Stryn som er underentreprenør og gjer arbeidet. Ein gravemaskin med utstyr for trefellinga og ein lastebil syter for at arbeidet går greitt unna. Dei nærmar seg i desse dagar Kjølsdalen. Trafikken på vegen blir minimalt hindra, då profesjonelle folk dirigerer trafikken forbi arbeidsstaden.