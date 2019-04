Seglingshøgde skaper bølgjer

Nyhende

Det har skapt bølgjer i Nordfjord og spesielt i Stryn at Nordfjordbrua AS i sin utlysingstekst har brukt minimum 45 meter høgde i utlyst Konkurranse med forhandling for utforming av 3D-modell og teknologisk og økonomisk konsept for Fjordkryssinga Anda–Lote.