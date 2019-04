Sjekk kven som får spelemidlar der du bur

Nyhende

– Pengane dei to millionar kundane våre legg igjen hos Norsk Tipping byggjer ikkje formuar for investorar eller eigarar. De byggjer god beredskap, rike opplevingar og bedre folkehelse. Dei byggjer aktive barn, omsorg for sjuke og meiningsfulle fritidsaktivitetar, seier Åsne Havnelid, administrerande direktør i Norsk Tipping, i eit pressemelding.