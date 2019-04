Køyrde 104 km/t i 80-sona

Nyhende

Politiet gjennomfører for tida kontrollar over heile landet gjennom «speedmaraton». Onsdag hadde politiet laserkontrollar tre plassar i Eid, ved Europris, Skredestranda og Skårhaugstranda. Det resulterte i at fire sjåførar fekk forenkla førelegg for fart, ifølgje Lensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum.

– Den høgste farten vi målte var 104 km/t i 80 sona. Det tykkjer eg er høgt. På natta frys det på, medan det er mildvêr på dagtid. I skyggepartia kan det difor vere skummelt, så vi må be folk ta det med ro. På den tida her så kan det vere parti som er glatte sjølv om det er midt på dagen, seier lensmannen.

I tillegg til denne kontrollen, har det også vore gjennomført kontrollar i Stryn og Måløy den siste veka. I Måløy vart 100 sjåførar kontrollerte, og elleve fekk forenkla for bruk av mobiltelefon under køyring, to vart melde og ein fekk førarkortet beslaglagt.