16 nasjonar saman om Fargespel i Operahuset

Nyhende

Når barn, unge og unge vaksne frå 16 nasjonar møtast til den aller første Fargespel Nordfjord-produksjonen i Operahuset Nordfjord, vert det eit fyrverkeri av song, dans og symfonisk speleglede.

Spennande musikk

Komponist Helge Sunde frå Stryn har leika seg med ord og tonar, stort sett utan grenser frå oppdragsgjevar Opera Nordfjord. Resultatet er ei spennande blanding av folkemusikk, verdsmusikk, nasjonale skattar og populær balladar, bundne saman til førestillinga «Fargespel Nordfjord- med kjærleik til folk og land».

Halling og hip-hop

Opera Nordfjord har blitt ein del av Fargespill, grunnlagt av Ole Hamre og Sissel Saue og deira gode hjelparar i Bergen, og fargespelarane i Nordfjord er veldig glade for å vere ein del av den store Fargespill-familien, som omfattar grupper i fleire norske og svenske byar.

Det er all grunn til å gle seg til Barnemedley, samansett av songar frå seks ulike land, somaliske Qul Qul med heftige danserytmer og fengande refreng, eller kanskje dukkar det opp både Hip-Hop, Dabke frå Syria, Halling og Nordfjordspringar? Her kan alt skje, og melodiar og motiv kan dukke opp der du aller minst ventar det.

90 fargespelarar

Over 90 fargespelararar skal stå på scena saman med eit 40-tals profesjonelt operaorkester når teppet går opp på premieren 5. april og dei øvrige framsyningane 6. og 7. april. Musikalsk leiar er Michael Pavelich, og koreograf Candice Bredesen har det overordna ansvaret for den sceniske presentasjonen.

Både latter- og tåregaranti følgjer med på inngangsbilletten, og det er stor fare for at danseføtene kjem til å leve sine eigen liv under stolradene gjennom det meste av framsyninga. Førestillinga passar for alle aldrar og er perfekt for familien og oppleve saman, heilt uavhengig av musikalske preferansar. Sjeldan har «noko for einkvar smak» passa betre.