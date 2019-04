Språkbommert på husnummerskilt i Eid

Nyhende

På dei nye skilta med undertekst som kommunen har sett opp er det nytta bokmål i staden for nynorsk, slik at det står oddetall og partall i staden for tal som er nynorsk.

Avdelingsingeniør Roy Cato Hopland skriv i ein e-post at han som sakshandsamar er ansvarleg for bommerten og ikkje har lese korrektur godt nok. Totalt er det 22 skilt som har feil målform, og kommunen har sjølvsagt som mål å skifte ut skilta med bokmålstekst. Kostnaden med å skifte ut skilta er mellom 3000–5000 kr i materialkostnad pluss arbeid.

Status i skiltinga

Hopland opplyser vidare at for vegar som vart adresserte i mai/juni 2018 er alle vegar skilta, men det står att noko feilretting på tilvisingsskilt. For vegar som var adresserte i januar 2019 er vegnamnskilt sette opp.

Kommunen ventar elles på vedtak frå kartverket på namnet på 8 vegar, der det vart blei klaga på namna som er vedtekne av kommunestyret. Hopland vonar at desse vedtaka kjem snart slik at ein kan få skilta resterande vegnamn og tilvisingsskilt i nær framtid.