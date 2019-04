Sogeskriftet rive bort

Nyhende

Sogeskrift for Eid for 2018 er det 21. i rekkja, og med nokre få unntak har det kome ut årleg sidan 1994. Espe har inntrykk av at interessa for lokalhistorie i kommunen er stigande. Noko som kan ha samanheng med at ein har fått eit aktivt sogelag, og er i gang med å skrive bygdebok for Eid.

Espe opplyser at skriftstyret har vore opptekne av at sogeskriftet skal ha stoff frå alle delar av kommunen, at det skal vere variasjon i tema og at ulike aldersgrupper skal vere representerte blant skribentane. Ein har og satsa meir på marknadsføring både i media og lag og organisasjonar.

Har selt 250 eksemplar

Dagleg leiar i Totland Libris, Erling Bjørn Totland, opplyser at bokhandelen har selt om lag 250 eksemplar av sogeskriftet for 2018. Dei har ennå nokre titals eksemplar på lager, som han reknar med blir selde i løpet av året. Med få unntak har bokhandelen alle utgåver sidan starten til sals.

Sogeskriftet er ei kjærkomen julegåve rundt om i heimane. Kjøparane er i alle aldrar, medan lesarane nok høyrer til gruppa «godt vaksne».