Farvel med det gamle

Nyhende

Torsdag 11. juli vert Norsk Countrytreff arrangert i Trivselshagen på Sandane. I år er det siste året Norsk Countrytreff vert arrangert i Sogn og Fjordane, ettersom fylket blir ein del av Vestland i 2020. Dette skal markerast med ein eigen konsert med nokre av dei mest kjende artistane i fylket.

Programleiar

Ifølgje ei pressemelding skal Norsk Countrytreff samarbeide med Sigrid Moldestad under konserten som vert arrangert komande sommar. Moldestad skal vere programleiar saman med Finn Tokvam under konserten som vert eit musikalsk farvel med Sogn og Fjordane som eige fylke. Saman og kvar for seg har dei tidlegare leia mange konsertar.

Kjende artistar

Artistane frå Sogn og Fjordane som skal stå på scena under konserten er mellom andre MGPjr vinnarane frå 2016, Vilde og Anna. Også Tone Damli, Olav Stedje, Eivind Vilnes, Finn Tokvam og sjølvsagt Sigrid Moldestad er blant artistane som er klar for konserten i Trivselshagen. Konserten tek utgangspunkt i artistane sine eigne musikalske favorittar, historiske tilbakeblikk og personlege forteljingar.