Utbetringsarbeidet utsett på ubestemt tid

Nyhende

Det seier Vidar Solheim, byggeleiar i Statens vegvesen, som legg til at det i utgangspunktet var det planlagt at å starte utbetring av fv. 664 til Navelsaker i dag, tysdag 2. april.

–Bakgrunnen for at utbetringsarbeidet vert utsett har samanheng med mindre justeringar i forhold til kva utstyr entreprenøren må/skal bruke for å sikre dei som skal utføre arbeidet. Vi ventar ei tilbakemelding frå entreprenøren i løpet av dagen.

–Kor lenge er ubestemt tid?

–Det kan eg ikkje svare konkret på, men det blir ikkje er langvarig utsetting. Eg håper at vi kan starte opp utbetringa av vegen i løpet av onsdag eller torsdag. Før vi kan seie noko sikkert må vi få tilbakemelding frå dei som skal utføre arbeidet, seier han.

Ras i romjula 2018

Det var i romjula i fjor at eit skred førte til skader på ein mur under fylkesveg 664 mellom Fossebakken og Navelsaker i Eid kommune. Geologar vurderte skadane til så alvorlege at grensa for maksimum totalvekt tillate på vegen vart sett ned til 9 tonn.

Fjellsida der raset gjekk vart reinska i starten av januar, og vegen opna att, men permanent sikring av muren kunne ikkje utførast på vintertid.