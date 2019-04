Tilløp til diskusjon om cruise og beredskap

Nyhende

I teknisk og samfunnsutval sitt møte nyleg var det tilløp til diskusjon i samband med at løyve til plassering av ekstra bøyer for fortøying av cruiseskip var sett opp som referatsaker.

Det var særleg Vigdis Heimdal Reksnes (SV) som stilte spørsmål, ein del av dei same problemstillingane som bebuarar i Hola har kome med i samband med sin klage. Det vart mellom anna peika på manglande samsvar mellom det Nordfjord Havn har vedteke og dei krava som Kystverket set om at ein allereie frå 7m/s må thrusterane vere i beredskap av sikkerheitsomsyn.

Det vart også stilt spørsmål om brannvern og beredskapen elles om noko alvorleg skulle skje med så store skip med så mange passasjerar som det her blir snakk om.

Kommunalsjef Elin Leikanger viste til at det vil vere Hovudredningssentralen som eventuelt samordnar i samband med store kriser. Eid kommune si oppgåve vil i hovudsak vere å imot og ta vare på passasjerane.

Når det gjeld brann på cruiseskip, så er det ei spesialgruppe som kan verte kopla inn. Det vart også vist til at ein i beredskapssamanheng i Sogn og Fjordane nyleg har trena på scenario der det oppstår ulike former for kriser i samband med store skip.

– Dei skal ikkje kunne seie at dei ikkje visste Reknar ikkje med å vinne fram

Det er gjennomført tiltak