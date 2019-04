Ombygging av kommunehuset

Nyhende

– Eg gleder meg til ein kan ha opne dører til det som er penaste delen av huset, og at der kjem aktivitet, fastslo Judit Kvåle (Ap) som synes det er eit veldig kjekt prosjekt at kommunehuset no skal endrast.

Selje formannskap handsama saka om ombygging av første etasje i kommunehuset sist veke. Dei vedtok at kommunen går vidare med arbeidet. Prosjektet må også avklare kva andre fellesfunksjonar som skal etablerast i same etasje, og i formannskapet vart det påpeika at ein håper biblioteket kan bli større enn planlagt.

Prislappen på ombygginga er 1,5 millionar kroner.