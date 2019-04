Ønskte liste frå skulane

Nyhende

Bakgrunnen for initiativet var at ho som politikar har fått innspel frå innbyggjarar som er bekymra over at skulen deira kanskje ikkje har det dei treng av inventar og utstyr.

– Enkelte skular har fått ting, andre ikkje. Er det tre skular, er det tre som skal ha utstyr. Difor ønskjer eg ei utgreiing om kva som manglar på dei tre skulane våre, som klassesett og at lærarane har dei hjelpemidlane dei treng, påpeikte Sande.

Men ho fekk ikkje støtte frå resten av formannskapet, som meinte ein må gå tenestevegen.

– Eg har tillit til at administrasjonen melde inn det dei har behov for, fastslo ordførar Stein Robert Osdal (KrF).

– Det er heilt feil at ein ikkje skal gå tenesteveg. Då trur eg vi går inn på ein veg som er farleg, meinte Geir Årvik (H).