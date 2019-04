Kreative liner på nærskulen

Nyhende

I helga var ho og Vestland SV på landsmøte i SV. Der var det fleire viktige saker, og ho nytta høve til å snakke om vidaregåande skule, ifølgje ei pressemelding.

– NRK-serien Lovleg er spelt inn på Sandane. Der får vi innblikk i ein skulekvardag der kreative fag spelar ei stor rolle, og i livet på ein vidaregåande skule med stort elevmangfald, seier Hege Lothe.

Det er viktig at alle elevar bør har høve til å søkje kreative fag på i sitt nærområde. For både fagtilbod og inntakssystem heng saman, understrekar Hege Lothe.

– SV vil gje alle elevar rett til å gå på nærskulen sin, i staden for eit inntak basert på karakterar. Karakterbasert opptak er berre fritt for dei med dei beste karakterar. Det fører til at populære skular kan velja blant elevar med best karakter, seier Hege Lothe. Særleg er dette viktig å få utgreidd no når Sogn og Fjordane og Hordaland skal bli felles fylke.

– Elevane må kunne velje å gå på vidaregåande skule nær der dei bur, og det er viktig at distriktungdom får eit breitt linjetilbod. Då er blandingskular eit gode, seier Hege Lothe.