Kåra til årets butikk

Nyhende

Tidlegare i mars hadde Nordfjord Amfi på Nordfjordeid fest for dei tilsette. Då vart det også delt ut diverse prisar for 2018. B.young stakk av med prisen for årets butikk 2018. Dette er andre prisen på rad, ettersom klesbutikken i fjor vart kåra til årets klatrar på Nordfjord Amfi.