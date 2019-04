Innbyggarane vrakar båten

Nyhende

Måndag vart konvolutten med det endeleg resultatet frå folkerøystinga til Stad 2020, som har føregått på Stad 2020 si facebookside sidan 17. mars og farm til og med søndag 31. mars, opna. Av dei 2797 røystene som hadde kome inn var det 2369 (85 prosent) som hadde røysta for motivet med Sunniva og fjordhesten. 428 hadde gjeve si røyst til båten. I Fjordabladet si røysting hadde 74,51 prosent for Sunniva og fjordhesten, medan 25,49 ønskte båten som motiv.

Fornøgde

–Vi er godt nøgde med både den måten denne avrøysting har blitt gjennomført på, og oppslutninga. I og med at er ei rådgjevande avrøysting så kunne vi ikkje spørje folket på annan måte enn gjennom Facebook. Avrøystinga vart gjort slik at det ikkje var mogeleg å stemme meir enn ein gong på det motivet ein meinte var best, sa dei to ordførarane, Alfred Bjørlo, Eid, og Stein Robert Osdal, Selje og leiar i Fellesnemnda, då resultatet vart offentleg måndag føremiddag.

Vidare prosess

–Kva skjer vidare?

–No skal kommunestyra i Eid og Selje ta stilling til kva dei ønskjer skal vere kommunevåpenet for den nye Stad kommune. Eg for min del kjem til å legge fram ei tilråding, der eg vil be politikarane i Selje om å følgje det rådet som vi no har fått frå innbyggarane, sa Stein Robert Osdal.

–Det ville vere underleg om det vart lagt fram ulike framlegg i dei to kommunane, så eg kjem også til å oppmode politikarane i Eid til å velje Sunniva og Fjordhesten som motiv, sa Eid-ordførar Alfred Bjørlo etter at resultatet frå facebookrøystinga var klart.