Bry deg prisen til Røde Kors-dame frå Eid

Nyhende

I juryen si grunngjeving heiter det at ho har vore særs aktiv og hatt – og har fleire tillitsverv i Røde Kors. Prisvinnaren har leiarverv i sitt lokale ledd, og har hatt verv i distriktsleddet, i fleire periodar. Vedkomande bryr seg verkeleg. Det gjeld spesielt om dei aktivitetane og fagområda som vedkomande er engasjert i. Men òg om dei andre frivillige som er engasjert i desse aktivitetane.

På distriktsnivå har prisvinnaren vore med som frivillig på Ferie for alle, på barne- og ungdomsleiren, og vore leiar for prosjektgruppa for omsorg under internasjonalt utval. Og ho har vore ein pådrivar for inkludering av migrantar lokalt. Ho har stått på for å ha ein møteplass, der folk frå ulike nasjonar kan vere saman og prøve å snakke norsk.

Prisvinnaren vert framheva av lokale frivillige som ein flink og merksam leiar, både i høve andre frivillige og i høve deltakarar i aktivitet. Ho har tidlegare vore engasjert i nettverkskafè. No får ho mykje ære for at dei har det kjekt, får det til og det fungerer i besøkstenesta lokalt.

Og det er spesielt kjekt å sjå at dei synes å ha knekt koden for ein til ein-besøk. Det har dei fått til. På Eid, heiter det frå juryen.