Bjørlo ønskjer «Store blå» til Nordfjordeid

Fjordabladet har fått tilgang til eit hemmeleg dokument sendt frå Eid-ordføraren sin private e-postadresse der det går fram at det vert jobba med planar om å få Røkkes «Store blå» til Eid. Som kjent fekk Røkke nei til bygging på Fornebu, og no inviterer altså Alfred Bjørlo mangemillionæren til å investere her.

Skyskraparen «Store blå» er planlagt å bli 200-250 meter høg og med over 64 etasjar. Bygget skal mellom anna innehalde hotell og konferansefasilitetar, og det skal vere ein base der lokale, nasjonale og internasjonale havaktørar kan vere samlokaliserte, for å finne løysingar på miljøproblema i havet. Delar av skyskraparen vil ha som mål å vere «Verdshavet sitt hovudkontor». Der blir også restaurant, skybar og eit offentlig utkikspunkt på toppen.

– Midt i blinken

Etter at det vart nei på Fornebu, jobbar Røkke no med å få bygget reist ein annan stad, og ei rekkje byar har kasta seg inn i kampen.

– Dette er midt i blinken for miljøkommunen Eid, som saman med Selje snart blir Stad og ein havbrukskommune av dimensjonar. Eit bygg som «Store blå» høver som hand i hanske saman med alle dei andre miljøsatsingane som skjer i Eid, skriv ordføraren i e-posten. Han tilbyr ikkje mindre enn den flotte tomta på Nordøyrane til føremålet. Det vil vere ei plassering der det ruvande bygget kan kome til sin rett, like ved sjøkanten.

Bjørlo legg vekt på at Eid, og snart Stad kommune, er eit knutepunkt mellom Ålesund og Bergen. Her er det operahus, og ein skyskrapar vil passe flott saman med dei store, vakre cruiseskipa som snart ankrar opp ved strandstaden.

Treng ekstra hotellkapasitet

Eid kommune har skral økonomi, men går så det susar på mange andre område. Det er ei rekkje private bustadutbyggingsprosjekt på gang, og næringslivet kappast om å fylle opp næringsareala i Lunden og på Myklebust/Stokkenes. Og snart kjem både cruisebåtane og mange andre turistar strøymande til Eid for å bivåne Sagastad og vikingskip. Då trengst det ekstra hotellkapasitet.

I Selje er det hotellsatsingar både i Selje sentrum og på Stadlandet, og Eid kan ikkje vere noko ringare stilt. Og som så mange gonger før er det altså ikkje smålåte det toppleiinga i kommunen no har planar om.

Det har førebels ikkje lukkast å få kommentar frå Kjell Inge Røkke om saka.

Fjordabladet vil gjerne vite kva leserane meiner. Send gjerne ei melding til redaksjon@fjordabladet.no om ditt syn på om «Store blå» høver på Nordfjordeid.