Viktig med leikeplass

Nyhende

Under Teknisk – og samfunnsutval si handsaming vart leikeområdet kommentert, men det kom ingen endringsframlegg. Sylvia Hammervik (V) kunne godt tenke seg at leikearealet var større og hadde ei betre plassering. Leikeområdet ligg i ein utkant, medan parkeringsarealet er stort og har god plassering. Ho kunne tenke seg at barna fekk den beste posisjonen og peika på at leikeplass også er ein viktig arena som sosial møteplass for vaksne i eit bustadområde.