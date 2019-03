Inviterer alle bygdene

Nyhende

Neste år skal Selje, Bryggja og Eid gå saman og bli Stad kommune. I den nye kommunen bur det folk rundt om i bygdene, heilt ifrå Stadhavet i vest til Europas djupaste innsjø, Hornindalsvatnet, i aust.

Det er no sett ned ei prosjektgruppe for ekstern kulturbygging i Stad 2020, som består av Thomas Hals (Eid), Marita Aarvik (Selje), Maria Helgesen (Selje), Stein Bjørhovde (Eid), Alfred Bjørlo (Eid), Stein Robert Osdal (Selje), Kjetil Vetrhus (Selje), Kristian Nave (Selje/Bryggja), Sunniva Henden (Eid) og Astrid Grete Torheim (Eid). Denne prosjektgruppa har sett i gong med eit tiltak der alle bygdene i den nye kommunen vert invitert til å ta del i arbeidet med å bli betre kjend, både med folk men også bygdene. Dette tiltaket heiter Stadar i Stad 2019, og alle dei små og store bygdene vert no oppmoda om å bli med å arrangere søndagsturar og bygdevandring for å vise fram bygda. Turane skal vere eigna for alle, både barn og eldre og det er bestemt at det må vere ein «lokal guide» som kan fortelje om bygda og stadane som vert besøkt under vandringa.