Hugs å stille klokka

Nyhende

Klokka to natt til søndag 31. mars skal klokka stillast ein time fram. Då er det slutt på vintertida, eller normaltid som det også vert kalla, og sommartida startar.

Kan bli slutt

Det har lenge vore ein stor debatt om ein skal slutte med å stille klokka fram og tilbake den siste søndagen i mars og oktober. No er EU sin transportkomité positiv til å slutte å stille klokka to gongar i året frå år 2021. Dersom EU går inn for berre å ha ei tid, vil næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ha folkeavstemming om Norge skal behalde sommartid og vintertid.