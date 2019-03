Turistane står i kø-no blir det do

Nyhende

No har eit samrøystes Selje formannskap gått inn for at kommunen skal bruke 350.000 kroner til kjøp av toalettcontainerar for midlertidig plassering på Vestkapp og på Leikanger.

– Det har vore krevjande på Vestkapp, med mykje folk inn i restauranten på Vestkapp for å gå på toalettet, påpeikte ordførar Stein Robert Osdal. Også do på Leikanger er spelt inn. I dag vert Furebuda brukt. I formannskapet vart det diskutert om det er formålstenleg å sette opp do også i Leikong.

Håplaust

– Vi ser at Drage ikkje er heilt klar med sitt konsept endå. Eg kan ikkje forstå anna enn at vi skundar oss litt langsamt der ute, sa Gunn Sande (Sp).

– Om vi ønskjer turistar må dei ha tilgang på offentleg toalett, sa Judith Kvåle (Ap). Ho meiner det er håplaust at folk som kjem til Vestkapp brukar tida si til å stå i toalettkø.

– Eg tenkjer at vi må ha alternativ, seier ho.

– Eg trur vi må ha ei løysing på Leikong med den turiststraumen som er utover Hoddevik og Ervik, sa Geir Årvik (H).