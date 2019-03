Sløkker lyset verda over

Nyhende

Komande laurdag sløkker millionar av heimar og landemerker over heile verda lyset. Det er klart for Earth Hour, som er ein global klimamarkering, som følgjer tidssonene verda over. Første ute er øygruppa Samoa i Stillehavet, og deretter følgjer landa på før det heile avsluttast på Cook Islands. I Norge er markeringa sett mellom klokka 20:30 til 21:30.

Frå enkel markering til global

WWF sin Earth Hour starta med ei enkel markering i Sydney i 2007, og hadde den første markeringa i Norge i 2009, og har dei siste åra spreidd seg til land i heile verda og er i dag ein global markering for natur og miljø.

I 2018 deltok 188 land i Earth Hour, og over 17.900 landemerker som mellom andre Tower Bridge i London, Eiffeltårnet i Paris, Colosseum i Roma, pyramidane i Egypt, Brooklyn Bridge og Golden Gate Bridge i USA og Sydney Harbour Bridge i Australia, gjekk i svart. I Norge var Slottet, Stortinget og Nidarosdomen blant bygningane som stod i svart under Earth Hour. Men også norske fiskebåtar i Antarktis gjekk i svart denne timen.

Klimakrisa

Klimasaka er i vinden som aldri før. Tidlegare i mars demonstrerte fleire tusen skuleelevar rundt om i heile Norge med krav om handling i klimasaka og framtida. Demonstrasjonen og streiken var inspirert av svenske Greta Thunberg som starta protesten i fjor.

Laurdag kveld er det altså klart for Earth Hour der bodskapen er å løyse klimakrisa og hindre at naturen forsvinn i eit høgt tempo.