Ruben og Blomst til Malakoff

Nyhende

Fredag vart det klart at Ruben og Blomst kjem til Malakoff 2019. Ruben er ein norsk artist og er i år Spellemann-nominert til årets låt og gjennombrot. Han har hits som Walls som har over 25 millionar streams på Spotify, Lay By Me som har over 16 millionar streams og The Half som har over 11 millionar streams på Spotify. Blomst serverer ifølgje Malakoff liveenergi og guts frå scenekanten. Det vert garasjepønk når Blomst står på scena under sommarens festival. Mest spelte låt på Spotify er Oss Som Bare Drar ,ed over 46.000 streams. Bandet har også hits som Mine Hender Brenner med over 36.000 streams og Penger i Madrassen som har 31.000 streams på Spotify.

Frå før er det klart at Bastille, Weezer, Sigrid, Madrugada, Bigbang, Highasakite, Danko Jones, Slaves, Myrkur, the Dogs, Fay Wildhagen, Girl in red, Djerv, Brenn, Attan, Combos og Kriminell Kunst skal spele på Malakoff i sommar.