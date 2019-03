Vindfylla på kappleik

Nyhende

I helga er det fylkeskappleik frå fredag til laurdag kveld i Stryn kulturhus. Arrangør er Fjelljom spelemannslag og Sogn og Fjordane folkemusikklag. Elleve spelemannslag frå Sogn og Fjordane er påmelde og skal spele til dans laurdag kveld. Elles er det god påmelding til også tevlingane innan spel, dans og vokal.

Ungt spelemannslag

Vindfylla spelmannslag stiller ikkje minst med fjorten unge felespelarar til Smørbukkappleiken på laurdag. Det er no femte skuleåret at feleundervisning har blitt gjennomført ved Kjølsdalen montessoriskule i samarbeid med Vindfylla spelemannslag. Det siste året har dei også kjøpt undervisningstenester frå kulturskulen i Eid, og no er dei klare til å møte publikum i Stryn i morgon. Unge felespelarar frå Kjølsdalen var også med på Smørbukkappleiken då Vindfylla arrangerte fylkeskappleik i Kjølsdalen i 2016.

Veteranar på scena

Ved sidan av tevlingane på fylkeskappleiken blir det mellom anna plateslepp av Arne M. Sølvberg, og konsert med 22 veteranar som har hevda seg i toppen både på fylkesplan og landsplan.