Gode elevbedrifter i Selje

Nyhende

Miljøveka 2019 EB, Stadlandet skule vart nummer ein under kåring av Berekraftprisen og vart kåra til Beste stand, utstilling og marknadsføringstiltak på Naustdalsmessa 2019, ei messe for elevbedrifter i Sunnfjord og Nordfjord. Teens of Selje EB, Selje skule vart nummer ein med Beste produkt eller teneste og kom på tredjeplass under kåringa av beste Elevbedrift.

Beste elevbedrift

1. plass: Førdes hemmeligheter EB, Halbrend skule

2. plass: Halbrend konfekt EB, Halbrend skule

3. plass: Teens of Selje EB, Selje skule

Juryen sine grunngjevingar for beste elevbedrift :

1.plassen: Bedrifta har lagt ned eit grundig forarbeid for eit ferdig rammeverk av eit produkt og har brukt sitt nettverk godt. Den overbevisande presentasjonen og innbydande standen tok oss med storm.

2.plassen: Andreplassen går til ei bedrift som har sansen for det søte. Med eigekomponert produkt, design og emballasje fristar dei venner, bekjente og ikkje minst juryen.

3.plassen: Med lokal iver og engasjement skal denne gjengen selje symbolet på heimkommunen til lokal marknad og turistar. Eit stilreint og flott produkt.

Bærekraftprisen

1. plass : Miljøveka 2019 EB, Stadlandet skule

2. plass: Mat er mat! EB, Svelgen oppvekst

3. plass: Brukt’n EB, Naustdal skule

Beste produkt eller teneste

1. plass: Teens of Selje EB, Selje skule

2. plass: Dei unge hjelparane EB, Gloppen ungdomsskule

3. plass: ULM EB, Svelgen oppvekst

Beste lokalsamfunnsprosjekt

1. plass: Humlesurr EB, Naustdal skule

2. plass: EBL EB, Eikefjord skule

3. plass: Mat er mat! EB, Svelgen oppvekst

Beste stand, utstilling, marknadsføringstiltak

1. plass: Miljøveka 2019 EB, Stadlandet skule

2. plass: Steinalderskule Ausevika EB, Eikefjord og Steinhovden skule

3. plass: Eikenøtta EB, Eikefjord skule