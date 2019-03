Fjordabladet aukar mest

Nyhende

I siste halvår 2018 hadde Fjordabladet ein vekst i opplaget på 118 (4,5 %) samanlikna med tala for første halvår same år. Nærast i både nominell og prosentvis auke er Firdaposten, som hadde ein auke i opplaget på 116 (2,4 %). Ser ein året 2018 under eitt, så var opplagsveksten for Fjordabladet på 11,7 prosent samanlikna med opplaget i 2017.

God nøgd

Redaktør Ingebjørg Nilsen Stokkenes gleder seg stort over opplagsveksten Fjordabladet har hatt i andre halvår 2018.

–Lokalavisa på papir og nett blir lest. Det viser opplagstala som no er lagt fram. At vi har ein jamn auke er gledeleg å konstatere, seier redaktøren.

–Vi er opptatt av at Fjordabladet skal vere ein viktig og synleg aktør i lokalsamfunnet. Det er viktig for oss at folk som les avisa vår synest vi er seriøse, driv med god journalistikk og at vi er truverdige. Det er gjennom lokalavisa folk skal få informasjon om små og store hendingar/nyhende i nærmiljøet, seier Nilsen Stokkenes som rosar staben som lagar Fjordabladet på papir og nett.

–Vi skal levere god lokal journalistikk på alle plattformer, noko vi ser gir resultat i form av stadig fleire abonnentar, seier ho.

Nordfjord og fylket

Opplagsveksten for avisene i Nordfjord er varierande, frå Fjordabladet med 118 (4,5%), til Firda Tidend med 19 (0,7 %). Fjordenes Tidende er den av avisene som er nærast Fjordabladet, med ein opplagsvekst på 104 (2,3 %). Fjordingen har opplagsvekst på 49 (1,3 %). Når det gjeld fylket, så har vi allereie nemnt at Fjordabladet er opplagsvinnar, med Firdaposten på andre plass. Dei to største avisene i fylket, Firda og Sogn avis er blant dei med lågast prosentvis vekst i opplaget. Firda auka opplaget med 101 (0,9 %) i andre halvår 2018, medan Sogn Avis hadde ein auke på 56 (0,7 %) i den same perioden. Lågast vekst var det avisa Ytre Sogn avis som hadde, men 9 (0,7 %).

Lokalavisene står sterkt

Eitt døgn før kulturministeren legg fram regjeringa si mediemelding på Landslaget for lokalaviser sitt landsmøte, viser nye opplagstal at lokalavisene står sterkt i Norge. Lesarane vil framleis ha lokaljournalistikken både på papir og nett.

– Vi gleder oss over at mange lokalaviser framleis aukar opplaget. Det tyder på at lokalavisene tilbyr godt og relevant innhald både på nett og papir. Framleis skal vi arbeide med å bli endå betre digitalt, seier LLAs generalsekretær Rune Hetland.

Ulike abonnement

Fjordabladet tilbyr i dag ulike abonnementsmodellar som er utvikla i konsernet, og som lesarane er interessert i.

Avis Netto totalt 19/1 Netto totalt 18/2 Endring netto opplag 18/2 – 19/1 Prosent endring Firda 11476 11375 101 0,9 Firda Tidend 2894 2875 19 0,7 Firdaposten 4998 4882 116 2,4 Fjordabladet 2759 2641 118 4,5 Fjordenes Tidende 4747 4643 104 2,3 Fjordingen 3812 3763 49 1,3 Sogn Avis 8253 8197 56 0,7 Ytre Sogn Avis 1379 1370 9 0,7

Tabellen viser opplagsutviklinga for avisene i Sogn og Fjordane i andre halvår 2018, samanlikna med opplaget første halvår 2018. Kjelde: MBL