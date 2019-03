Nyhende

Frå og med 1. januar 2018 skal verksemdene vere registrerte i Tobakkssalsregisteret for å ha lov til å selje tobakk og tobakksurrogat. Dette gjeld både grossistar og for sal i butikk. Etter denne datoen er Eid kommune pliktig til å utføre tilsyn med registrerte verksemder. Eid kommunestyre vedtok torsdag at kommunen skal krevje inn ei årleg tilsynsavgift på 4.580 kroner frå faste utsalsstader og 1.220 kroner frå mellombelse utsalsstader.