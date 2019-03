Skal sikre lokal kompetanse

Nyhende

Dei viser til at Nordfjord er ein region med uendelege moglegheiter. For å gripe desse moglegheitene må ein jobbe langsiktig for å sikre folka og kompetansen som skal utløyse potensialet.

– Vi har mange førespurnader frå yrkeslivet om moglegheita for betre koordinering med skular og opplæringskontor i eit langsiktig løp, og det er bakgrunnen for at vi no profesjonaliserer eit akademi her Nordfjord som systematisk tek tak i utfordringa, fortel dagleg leiar i Nordfjord Opplæringskontor Tom-Øyvind Solheim i ei pressemelding.

130 lærlingar

Nordfjord Opplæringskontor har frå starten for tre år sidan no opparbeidd seg ein sterk posisjon i Nordfjord med 130 lærlingar, fleire titals lærefag, avtale med kommunane i Nordfjord og over 40 bedrifter spreidd utover heile fjorden.

Det er no tilsett fire personar i opplæringskontoret. Det er utvikla eit kvalitetssystem for opplæringstida til lærlingane som er kalla «superlærling» og det er utvikla eit eige lærlingunivers som tek vare på lærlingane i fellesskap gjennom læretida. Nordfjordakademiet er eit naturleg neste steg i utviklinga av gode arbeidstakarar i Nordfjord, meiner dei.

Kjenner Nordfjord godt

Nordfjordakademiet vart etablert no i mars og ein skal snart ut med utlysing av stillingar for satsinga. Dei tilsette i opplæringskontoret har opparbeidd seg ein enorm innsikt i alle delar av yrkesliv og skuleliv i Nordfjord, noko som gjev ein unikt utgangspunkt for å lukkast med eit akademi.

– I akademi legg vi at vi systematisk og med høg kvalitet utviklar «yrkeskompetanse» hos borna frå tidleg alder av. Tida må vere over for det eg vil kalle «brannsløkking» rett før dei skal velje yrkesveg. Vi må styrke alle dei gode satsingane, systematisere alt som fungerer og så må vi tenke nytt og lage enno betre løysingar i framtida, fortel Tom-Øyvind Solheim.

Gode erfaringar

I Stryn har ein i mange år hatt ei koordinatorstilling som systematisk jobbar med samarbeid mellom skule og bedrift, og dette har gjeve gode resultat.

– Mange bedrifter har stor etterspurnad etter folk og riktig kompetanse, og mykje av denne kompetansen kan utviklast lokalt. Det er ikkje bra at 80 % av ungdomane våre som reiser ut for å ta vidare utdanning ikkje kjem tilbake, all den tid vi veit at dei kunne ha fått gode jobbar her om dei berre hadde sett moglegheitene og vorte inspirerte til å gripe dei, seier Solheim.

Skape interesse

Tanken med Nordfjordakademiet er å ta vidare dei erfaringane ein har gjort seg med superlærlingkonseptet.

– Vi skal vere ei hjelp til oppfølging i skjeringspunktet mellom skule og næringsliv. Vi tenkjer dette er viktig gjennom heile utdanningsløpet. Frå barneskule til høgskule. Gjennom ei tilrettelegging for å bli kjent med ulikt yrkesliv på barneskulen, gode hospiteringsordningar og tiltak på ungdomsskulen og praksisordningar på vidaregåande, skal vi gje dei som vel studieførebuande meir innsikt i det lokale næringslivet. Og – ikkje minst – skal vi følgje opp dei som er ferdige med vidaregåande og reiser ut på høgare utdanning. Vi trur at ved å vere i tett dialog med desse, vil fleire velje seg arbeidsplass i Nordfjord, eller jamvel kome heim og opprette nye arbeidsplassar i Nordfjord, meiner Solheim.

No er arbeidet i gang med å strukturere arbeidet og bemanne opp selskapet. Inn i akademiet vil ein ikkje berre fokusere på rekruttering av lokale ungdomar, men vil òg fokusere på ekstern rekruttering frå andre delar av landet og verda, og i tillegg legge til rette for gode integreringsprogram i tett dialog med kommune, skuleverk og yrkesliv