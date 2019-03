Fjord og fjell blir fylkesvåpen for Vestland

Nyhende

På møtet i arbeidsutvalet i Førde sist tysdag la prosjektleiar Rune Haugsdal fram fire ulike motiv for politikarane, eitt med fjord- og fjellmotiv og tre med motiv knytte til Gulatinget.

Politikarane valde gå vidare med ein variant av forslaget som fagkomiteen tilrådde i desember 2018. Vedtaket var samrøystes, og alle medlemmene i arbeidsutvalet var samde om at ein no må sjå nærare på kva fargar det nye fylkesvåpenet skal ha, heiter det i ei pressemelding.

Administrasjonane i dei to fylkeskommunane skal no arbeide vidare med nytt fylkesvåpen, før saka går vidare til fellesnemnda for vedtak. Fellesnemnda har sitt neste møte 23. mai.

Det nye fylkesvåpenet skal endeleg vedtakast av fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland.