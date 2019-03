Ei ekstra klasse med TIP ved Eid vgs.

Nyhende

Hovudutval for opplæring har i dag gjort endeleg vedtak om klassetilbodet ved dei vidaregåande skulane for skuleåret 2019/20.

Nestleiar i Hovudutval for opplæring, Alfred Bjørlo (V) opplyser at for Eid vgs betyr dette at det på grunn av stor søking blir ei ekstra klasse teknikk og industriell produksjon (TIP) første året samanlikna med det som vart lyst ut før jul.

– Vi i hovudutvalet vedtok også i dag å auke opp elevtalet på elektro 1. året ved Eid vgs frå 24 til 30 elevplassar. Det er særs viktig for næringslivet i Nordfjord, fordi denne linja rekrutterer både til elektro/elenergi, automasjon og dataelektronikk, seier Bjørlo. Han legg til at det også er gledeleg at det er god nok søknad til studiespesialiserande til at det blir sett i gong 2 klasser studiespes 1. året til hausten.