Dataproblem i Helse Vest

Nyhende

Det blei oppdaga en feil i en lagringsløysing kl. 09.15. Feilen blei raskt retta, men førte til at fleire system måtte restartast.

– Når vi føretek ein slik restart tar det dessverre tid for å få systema opp igjen, i rett rekkefølgje, seier Erik M. Hansen i Helse Vest IKT.

– I tillegg måtte nokre servere restartast manuelt og dette har gjort at det har tatt endå lengre tid for å få alt til å fungere som normalt og som det skal.

Sjukehusa har gode naudrutinar og øver jamleg på å handtere bortfall av IKT. For pasientane betyr desse problema først og fremst at det kan bli forseinkingar og utsettingar av behandling utover dagen. Sjukehusa ber pasientar som skal til planlagt behandling uansett møte til oppsett time.

–Vi orsakar dei ulempene dette medfører både for pasientar og medarbeidarar. Dei fleste system er no i drift igjen. Vi jobbar hardt for å løyse det som står att av problem og reknar med å ha alle system i god drift i løpet av dagen, seier Hansen.