Ønskjer gangsti

Nyhende

Stårheim bygdelag ønskjer ein gangsti frå den gamle skytebana ved Stårheim stadion, og opp til det nye gangfeltet.

– Viss dette blir ordna saman med opparbeiding av byggefeltet, fører det til at barnehagen kan kome seg til stadion utan å måtte ned på rv15. I tillegg vil barn på Hafsås kunne kome seg til og frå vener i byggjefeltet og omvendt, via brua over elva ved stadion, og denne stien.

–Vi reknar med det kjem gatelys langs vegen i feltet, og det hadde vore greitt med ei lykt eller to langs denne stien også, skriv leiar i Stårheim Bygdelag, Mariann Vereide Botn i eit innspel til Eid kommune.

Ho viser til at Stårheim er den einaste krinsen i Eid kommune utan gang- og sykkelveg, eller lys langs skuleveg, og bygdelaget håpar at det dei ber om her kan ordnast, så det blir litt tryggare for barna å ferdast litt friare. Det vil også auke bruken av stadion, då ein får tilgang dit utan å måtte gå langs rv. 15.