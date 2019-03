Nyhende

Politidirektoratet har vedteke at Nordfjordeid lensmannskontor frå 01.01.2020 skal endre namn til Stad lensmannskontor. Stad lensmannskontor er administrasjonsstad for Nordfjord lensmannsdistrikt. Lensmannsdistriktet skal ivareta politigjeremål for områda i nye Kinn som i dag er Vågsøy kommune, Stad og Stryn kommunar og sivilrettslege gjeremål for Kinn, Stad og Stryn kommunar. Tenestestader er Stad lensmannskontor på Nordfjordeid, Måløy lensmannskontor og Stryn lensmannskontor.

Formannskapet i Eid meiner at det er meir fornuftig å bruke stadnamnet Nordfjordeid lensmannskontor i staden for Stad, og har bede administrasjonen om å sende ein uttale om dette.