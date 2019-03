Det viktig å ta vare på for direkte å kunne ta ut kunnskap om korleis slike vassdrivne sagbruk er konstruerte og bygde.

Nyhende

Kulturavdelinga meiner at demninga og sagbruket ved Kviane er eit kulturminne av høg kulturhistorisk verdi. Dette kjem fram i uttale i samband med at det vert utarbeidd detaljreguleringsplan for næringsområde/masseuttak i Kviane.

Tilrådinga går ut på at sagbruket vert sikra som kulturminne med omsynssone bevaring kulturmiljø og føresegner som seier at bygningen ikkje kan rivast eller endrast på i form, volum, vindauge, dører, utvendig paneling eller takteke.

Bygningen er oppført i tradisjonelt bindingsverk med to fulle høgder og loft og med ei grunnflate på om lag 132 kvadratmeter.

Sagbruket er konstruert for drift med vasskraft. Oppover i elva er det mura opp fleire kar i murstein, som er bygt for å støtte opp under vassleidningen til sagbruket.

Fylkeskommunen meiner at desse kara er det viktig å ta vare på for direkte å kunne ta ut kunnskap om korleis slike vassdrivne sagbruk er konstruerte og bygde.