Erna kjem til Hoven

Nyhende

25. april arrangerer Sogn og Fjordane Næringsråd generalforsamling i Loen. Statsministeren har takka ja til å delta på den opne delen, og dei håper at mange bedrifter og næringsdrivande vil vere med på ei innhaldsrik samling.

Tema for dagen er «Verdiskapingsfylket Sogn og Fjordane», og programmet byr på gode innleiarar og viktige diskusjonar for næringslivet i fylket. Tema er næringspolitikk, skattlegging av naturressursar, reiseliv, opplæring, rekruttering og meir.

Utvikling og utfordringar

- Sogn og Fjordane har eit spennande og innovativt næringsliv, og dei naturbaserte næringane står sterkt. Utviklinga er svært positiv for store deler av næringslivet, men det er også utfordringar. Rekruttering av både fagarbeidarar og høgare utdanna kan bli krevjande framover. Det er også på gang endringar i skattesystemet for fleire av dei naturbaserte næringane, og dette kan få konsekvensar for lønsemd og framtidig, lokal verdiskaping. Samlinga blir lagt til Hoven i Loen, og då er det naturleg at reiseliv blir eit viktig tema på den opne delen av generalforsamlinga, skriv dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd, Bjørn Lødemel i ei pressemelding.