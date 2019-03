– Vi tek det på høgste alvor

Nyhende

Det ein har gjort så langt er mellom anna å kartleggje heile organisasjonen for om mogeleg kunne å finne innsparingar utan å måtte seie opp folk. Dei tilsette fekk mellom anna spørsmål om ønske om endring av arbeidssituasjonen, og då kom det fram at mange ønskjer seg større stillingsheimlar, så lite å hente der altså. Ved naturleg avgang og når tilsette sluttar av andre årsaker, ser ein på mogelegheitene for å la vere å lyse ut stillinga og går ein runde til omstillingsutvalet. Ein prøver å samordne avdelingar og har hatt ein prosess med leiarar og tillitsvalde om kva som kan vere mogleg å ta.