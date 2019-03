Nyhende

Siri Sandvik (Ap) oppmodar sterkt om å halde tunga rett i munnen og ha fokus på kva som er best for innbyggarane når det gjeld bruk av sjukehuset i Volda. Ho peikar på at det er eit heilskapleg helsetilbod i Helse Førde, og stor lekkasje til Volda vil kunne svekkje tilbod i Helse Førde.

– Vi må ikkje la oss bruke i eit spel. Det er opp til Nordfjordrådet å tenke på kva som er best for våre innbyggjarar samla sett, poengterer ho.