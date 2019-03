Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Nyhende

Eid kommune har motteke uromelding om tilstanden på ein bustad på Nordfjordeid som ligg i område avsett i reguleringsplan til bevaring av kulturmiljø, og der bygningsmassen difor er verna gjennom reguleringsplan.

Etter Eid kommune si vurdering er ikkje bustaden halden i ein slik stand at det ikkje er fare for at det kan oppstå fare for skade på, eller vesentleg ulempe for person, eigedom eller miljø, samt at tilstanden verkar skjemmande i seg sjølv og i forhold til omgjevnadene.

Manglande fasadekledning

Forholdet går konkret på manglande fasadekledning og vindauge på bustaden.

Eid kommune har heimel til å gje pålegg om sikring og istandsetting for slike tilfelle. Kommunen gjev difor førehandsvarsel om at dersom forholdet ikkje vert retta, vil det kunne bli gjeve pålegg om sikring og istandsetting. Eit eventuelt pålegg vil rette seg mot utbetring av kledning og vindauge.

Varsel om tvangsmulkt

Endringar og vesentlege reparasjonar av bygningar i omsynssone for kulturmiljø er søknadspliktig til Eid kommune, og det er sett krav til gjennomføring av slike tiltak.

Eid kommune gjev samstundes varsel om tvangsmulkt dersom eit eventuelt pålegg ikkje vert gjennomført innan fastsett frist.