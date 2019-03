Redusert halleige

Nyhende

Eid Handball har på årsmøtet vedteke å redusere treningsavgifta for dei aldersbestemte laga 10–14 år med 25 %. I tillegg blir det ein reduksjon på 50 % for Eid sine minilag.

- Dette er første steg i kampen for lågare halleige. Vedtaket i kommunebudsjettet er ei prøveordning for 2019, så vi må ta litt atterhald og ta høgde for at i verste fall kommunen aukar halleiga til opphavleg nivå på neste budsjett. Vi kjem til å arbeide vidare mot ytterlegare reduksjon av halleiga fram mot valet og budsjettforhandlingane, seier Rune Hanebrekke, leiar i Eid Handball.