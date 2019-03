– Også energiverk og likningskontor

Nyhende

Fjordabladet hadde nyleg eit innlegg frå ein «Mann på tråden» som fortalde om alle dei tilboda som fekk plass i Eid rådhus «i gamle dagar». Her var det både bank, trygdekontor/NAV, apotek, post, tannlegar, telegrafen, brannstasjon, helsestasjon, legekontor og landbrukskontor i bygget. – Då gjekk kommunen så det suste. No er ni av ti av desse tilboda flytta til andre bygg, men likevel held veggane på å sprekke. Skulle det ikkje bli meir rasjonelt no i dataverda?, spurde vår mann på tråden.

– Han har heilt rett

Ei dame som har lese «Mann på tråden» kommenterer at han har heilt rett i det han skriv, og ho minnast i tillegg på at det også samstundes var plass til Eid energiverk i kjellaren og likningskontoret i 2. etasje.

Vegkontor og bokføringssentral

Ein annan lesar har kontakta Fjordabladet og fortel at også Nordfjord vegkontor heldt til i rådhuset i fleire år. I tillegg var også Bokføringssentralen i Fjordane lokalisert til Eid rådhus.