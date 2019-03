Nordfjordingen på reise

Nyhende

Kva pakkar du tinga dine i når du skal på helgebesøk, sydenferie eller du regelrett flyttar? Og korleis var dette før? Det har sju elevar på Interiør og utstillingsdesign ved Eid vidaregåande sett nærare på i utstillinga «På reise», som opnar på Nordfjord Folkemuseum søndag 24. mars.

Sigrun Heggen Leivdal leiar dei sju elevane som held på med siste innspurt for å få utstillinga klar. Elevane har skrive tekstar, leita fram gjenstandar og planlagt utstillinga, som er ein viktig praktisk del av elevane si utdanning, og det er tredje året skulen samarbeider med Nordfjord Folkemuseum.

Spanande

– Vi synest det er veldig kjekt og spanande. Vi kan gje elevane innsikt i museumsarbeid på same tid som vi samarbeider mot eit felles mål. Elevane har gjerne andre innfallsvinklar eller idear også, så det er utviklande for vår del også, seier formidlingsleiar Eva Marie Felde.

I utstillinga kan ein sjå både skipssekkar, amerikakoffertar, reisekister og meir nymotens reisevesker. Samstundes presenterer elevane fleire historier om eldre familiemedlemmar sine forhold til reiser.

Personlege historier

For museet er amerikareisene som mange nordmenn la ut på kring 1860 og framover, eit naturleg emne å syne gjenstandar frå. For mange tvang utvandringa til Amerika seg fram på grunn av fattigdom og von om ei betre framtid. Parallellen til samtida der mange menneske kring om i verda er på flukt frå krig, fattigdom og undertrykking er lett å sjå, og noko elevane også har merka seg. Og to av elevane bak utstillinga har sjølve slike historier tett på. Naram Samman frå Syria og Khadra Mohammed Ahmed frå Somalia vil fortelje meir om deira familiar sine store reiser.

Lokalhistorikar

Lokalhistorikar, Paul O. Tomasgard, som har skrive bok om fleire av dei som utvandra frå Hornindal, vil fortelje om kva nokre av desse tok med seg til Amerika. Utstillinga står på Nordfjord Folkemuseum frå 24. mars til 2. juni. Museet held også ope i påska frå 18.–21. april for dei som ynskjer å få med seg utstillinga då.