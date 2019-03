Krev at den sikta får innsyn i dokument

Nyhende

Det har no gått nær tre månader etter den tragiske ulukka i Kjølsdalen 3. juledag, der to kvinner miste livet ved påkøyrsle på gangvegen. Den sikta mannen i 50-åra gjennomførte avhøyr ikkje så lenge etter ulukka. Men nye avhøyr er ikkje blitt gjennomført sidan då. No seier forsvarar, advokat Oscar Ihlebæk, at han ikkje vil vere med på fleire avhøyr, før den sikta får innsyn i etterforskingsdokumentet.

–Som forsvarar har eg taushetsplikt og kan ikkje seie noko om det som står i etterforskingsdokumentet til min klient. Men eg krev at politiet legg fram etterforskingsdokumentet også for min klient, før han skal kunne gjennomføre fleire avhøyr, seier Ihlebæk som no ventar på at politiet skal fjerne klausulen som dei har lagt på dette dokumentet.

Ventar på eksterne rapportar

Lensmann i Nordfjord, Tormod Hvattum, seier at politiet ventar på fleire eksterne rapportar før det skal kunne gjennomførast fleire avhøyr. Dette gjeld rapportar som omhandlar uttale av ekspertar kring blodprøver, rapport frå Statens vegvesen og firma når det gjeld fart på bilen til dømes.

Ikkje kommentere

Lensmann Hvattum seier at han ikkje vil kommentere det som forsvarar Ihlebæk har sagt om krav om innsyn i rettsdokument. At den sikta skal få innsyn i desse dokumenta før nye avhøyr blir gjennomført.

–Av taktiske grunnar vil vente på desse rapportane. Om vi har nekta den sikta innsyn i rettsdokument vil eg ikkje seie noko om, seier Hvattum som understrekar at tre månader med etterforsking og arbeid i høve til ei så stor og alvorleg sak ikkje er uvanleg.

–Det er heilt normalt at slike saker tek noko tid, seier Hvattum.

Mannen i 50-åra er sikta for uaktsomt drap etter ulukka i Kjølsdalen 27. desember 2018. Siktinga fann stad etter avhøyr av mannen 2. januar i år.