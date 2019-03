Vil byggje bensinstasjon på Stokkenes

Nyhende

På vegner av Uno-X har Hille Melbye Arkitekter AS send nabovarsel for oppføring av automatstasjon for bensin og diesel. I nabovarselet blir det samstundes sendt søknad om løyve for tiltaket og dispensasjon frå reguleringsplanen sitt formål for området. Området er i dag regulert for kombinert formål, forretning, i hovudsak etablering av større plasskrevjande industriverksemd, servicesenter og engroshandel.