Turist- og hotellsatsing i vest

Nyhende

Mange kjensler var i sving – både frustrasjon og sinne. Det nedbrente hotellet har også fått konsekvensar for fleire i det lokale næringslivet. Fleire har frykta at det ikkje skulle kome eit nytt hotell i Selje sentrum.

Denne veka kom gladmeldinga. Nye investorar er med, og ein satsar på at eit nytt hotell skal stå ferdig i 2022–2023.

Satsinga inneber også utvikling av Vestkapp. Her skal ein satse meir på mat, overnatting og oppleving.

På Stadlandet reiser Stad hotell seg i rekordfart. Bak hotellsatsinga står karane bak Ervik Havfiske. Dei er utan hotellkompetanse, men er erfarne gründerar som torer å satse. Dei såg eit behov for overnatting, og tar bokstaveleg skeia i eiga hand og blar opp 60 millionar kroner frå lomma.

Innovasjon Vestland signaliserte denne veka at dei er imponert over gjennomføringsevna – ikkje berre på eit område. I Nordfjord er det mange eksempel på at ein spirande ide blir noko stort. Ideen bak Sagastad har ligge der i fleire tiår hos nokre. No nærmar Myklebustskipet seg ferdiggjering, og om få veker opnar kunnskapssenteret Sagastad.

Alt i ein fjord er ei frase vi først som sist bør innarbeide oss. Vi kan ikkje sitte på kvar vår tue og drive med vårt, men må framsnakke kvarandre – slik at ein får turistane til å vere lenger i Nordfjord. Det vil vere vinn-vinn for alle. Opplevingsturisme kan gi kroner i kassa for fleire – enten det er Loen Skylift eller Sagastad. Og vi har trua på at Vestkapp kan bli minst like populært reisemål som Nordkapp i nord. Vestkapp er eit spesielt reisemål, også for turistar som kjem berre for å oppleve vêr og vind.