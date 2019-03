Håper på utviding når nytt hotell kjem

Nyhende

– Vi har merka godt at hotellgjestane ikkje er i Selje sentrum. Då hotellet dreiv hadde vi både blomster og gåveartiklar nede i første etasje, medan oppe var det fullt av mote. Etter at hotellet brann vart det ei ny epoke for oss, og vi har måtte gjort store endringar i drifta vår, fortel Cecilie Sunde Hoddevik, dagleg leiar i Nabben Pryd og mote.

Måtte kutte ned

– Brannen fekk konsekvensar for fleire. Vi merka fort at turistane ikkje kom, og vi måtte kutte ned på det vi hadde. No står vi igjen med kle til dame og sko. Det ville vere håplaus om her ikkje skulle vere det i Selje sentrum, så ein slepp å reise vekk for å handle alt. Vi bit tennene i hop, for å ha eit tilbod her, fortel ho. No håper ho oppbygging av nytt hotell vil snu trenden.

– Hotellet er viktig for bygda. Håpet er at vi klarer å opparbeide oss såpass at vi kan utvide kafeen Havbris som vi opna for eitt år sidan. Vi ser at det er eit kjempestort behov for Havbris, fortel Sunde Hoddevik.

– Selje er ein fin plass, og ein skal heller ikkje undervurdere det å kunne ha toalett tilgjengeleg for tilreisande. Når turistinformasjonen er stengt for dagen, og turistar står og ventar på båten, så ser vi tydeleg behovet for do, smiler ho.

Noko å tilby

Ho er opptatt av at Selje må ha noko å tilby turistane som kjem.

– Vi har Selje kloster og Vestkapp, men folk vil ha litt meir enn det. Det er viktig å ha eit næringsliv i Selje – og noko å tilby når folk kjem til Selje. Vi veit sjølv kor godt vi damer likar «å snope» når vi er ute og reiser, og det er ikkje annleis når folk kjem hit, seier ho. Butikkeigaren konstaterer at hotellet som brann ned fekk konsekvensar.

– Omsetninga gjekk betrakteleg ned – frå å drive positivt til å drive negativt. Det er ikkje god butikk å drive her i dag. Vi treng både tilreisande og bygdefolk som kjem innom dørene og handlar, seier ho.

Lett å gløyme

Butikkeigaren trur det er lett å gløyme at ein bør handle lokalt.

– Den godt vaksne generasjonen er nok meir bevisste. Eg er stygt redd for at dei som veks opp i dag ikkje tenkjer så mykje over kor dei handlar – inntil den dagen dei ropar fordi her ikkje er noko. Men for all del, mange er flinke til å bruke lokale butikkar. I dag må ein også reise ut for å få tannlege eller anna, og då er det lett å handle på andre stadar samtidig, seier Sunde Hoddevik.